Partipilo ad un passo dal Bari, superata concorrenza del Cesena, arriverà a titolo definitivo

Il Bari si avvicina a un accordo definitivo per l’acquisto di Partipilo, superando la concorrenza del Cesena.

Call decisiva tra De Laurentiis e Partipilo

È prevista a breve una call decisiva tra De Laurentiis e lo staff di Partipilo per definire i dettagli finali del trasferimento del giocatore al Bari. Il club pugliese è in vantaggio rispetto al Cesena nella corsa per assicurarsi il talento, con l’operazione che dovrebbe avvenire a titolo definitivo. Secondo le ultime indiscrezioni, l’accordo prevede un pagamento dilazionato in quattro esercizi, rendendo più sostenibile l’acquisizione.

Accordo imminente: entro stasera la firma

I dettagli dell’operazione sono quasi tutti definiti, e si prevede che l’intesa formale possa essere raggiunta entro la serata di oggi. Con questo accordo, il Bari si confermerebbe in una posizione di forza, battendo la concorrenza del Cesena e assicurandosi un rinforzo importante per la rosa.