Auto in fiamme sulla SS16 tra Fasano e Monopoli: traffico bloccato verso Bari

Traffico paralizzato sulla SS16 tra Fasano e Monopoli a causa di un’auto in fiamme sulla corsia di sorpasso; la famiglia a bordo è riuscita a mettersi in salvo.

Veicolo in fiamme blocca il traffico sulla SS16

Questa mattina, intorno alle 6:30, il traffico sulla SS16 tra Fasano e Monopoli, in direzione Bari, è stato bloccato a causa di un’auto che ha preso fuoco sulla corsia di sorpasso. A bordo del veicolo si trovava una famiglia di turisti, che fortunatamente è riuscita a uscire dall’auto in tempo e mettersi in salvo. L’incidente ha provocato gravi disagi alla circolazione, già rallentata per un altro incidente avvenuto poco più avanti.

Incidente multiplo: furgone ribaltato e interventi d’emergenza

La vettura in fiamme si trovava in una coda provocata da un incidente precedente, dove un furgone si è ribaltato sulla carreggiata. Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco, il personale dell’Anas e gli agenti della polizia locale per gestire la situazione e ripristinare la sicurezza sulla strada.