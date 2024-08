Bari, scontro ad un incrocio di via Giulio Petroni, auto si ribalta, gravissima una donna

0 Condivisioni acebook Twitter

Scontro tra due auto a Bari, in via Giulio Petroni: una 42enne è stata gravemente ferita e trasportata in codice rosso al Policlinico.

Violento scontro tra due auto a Bari

Questa mattina a Bari, in via Giulio Petroni all’angolo con via Grimoaldo degli Alfaraniti, si è verificato un grave incidente stradale che ha coinvolto due automobili. L’incidente ha provocato diversi feriti, tra cui una donna di 42 anni che è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso del Policlinico di Bari a causa delle gravi ferite riportate. L’altro conducente ha riportato ferite lievi.

Dinamica dell’incidente ancora da chiarire

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale per gestire l’emergenza e avviare le indagini. Le circostanze esatte dell’accaduto sono ancora in fase di accertamento. Una delle due vetture coinvolte, completamente distrutta, ha terminato la sua corsa schiantandosi contro la saracinesca di un negozio, mentre l’altra si è ribaltata su un lato, rendendo evidente la violenza dell’impatto.