Puglia, Incidente mortale sulla statale 101, donna perde la vita, tre feriti gravi, due sono bambini

0 Condivisioni acebook Twitter

Una donna è deceduta in un grave incidente stradale avvenuto sulla statale 101 vicino a Gallipoli, mentre altre tre persone sono rimaste ferite.

Violento scontro tra due auto sulla statale 101

Oggi pomeriggio, un tragico incidente stradale ha avuto luogo sulla statale 101 nei pressi dello svincolo per Gallipoli-Rivabella. Due automobili si sono scontrate violentemente per cause ancora in fase di accertamento. L’impatto è stato fatale per una donna, che è morta sul colpo. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente i soccorsi, ma i tentativi di rianimazione della vittima da parte dei sanitari del 118 sono risultati vani.

Feriti trasportati all’ospedale di Gallipoli

L’incidente ha coinvolto anche un uomo e i suoi due figli, che sono rimasti feriti nello scontro. Le tre persone sono state trasportate d’urgenza all’ospedale di Gallipoli per ricevere le cure necessarie. Oltre ai sanitari, sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per eseguire i rilievi necessari e i vigili del fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e i veicoli coinvolti.