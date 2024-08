Fan irrispettosi al funerale della nonna di Ultimo,  “Fate schifo, Niccolò si è arrabbiato”. Cosa è accaduto

0 Condivisioni acebook Twitter

Il cantante Ultimo affronta il dolore per la perdita della nonna Gina, mentre alcuni fan disturbano il lutto con comportamenti inappropriati al funerale.

Il dolore di Ultimo per la scomparsa della nonna Gina

Per Niccolò Moriconi, conosciuto al grande pubblico come Ultimo, questo è un momento di profondo dolore. Lunedì scorso, la sua amata nonna Gina è deceduta all’età di 96 anni, lasciando un vuoto immenso nel cuore del cantante. La relazione tra Ultimo e la nonna era particolarmente stretta, e la notizia della sua morte ha gettato l’artista in un profondo sconforto. Tuttavia, nonostante la necessità di vivere questo lutto in modo privato, alcuni fan non hanno rispettato il dolore della famiglia.

Comportamenti Inopportuni dei Fan Durante il Lutto

Dopo che si era già diffusa la notizia di decine di fan accalcati fuori dalla clinica di Roma dove la nonna di Ultimo era ricoverata, sperando di ottenere foto e autografi dal cantante, nuove polemiche sono emerse riguardo a quanto accaduto al funerale. Durante le esequie a Poggio Mirteto, alcuni fan hanno scattato foto alla bara della signora Gina mentre veniva trasportata dall’auto funebre, dimostrando un’invadenza che ha scosso profondamente la famiglia. L’episodio ha rapidamente fatto il giro sui social media, suscitando sdegno tra i numerosi fan dell’artista. “Anche al funerale vi siete comportati come animali”, ha scritto un utente su X, denunciando il gesto irrispettoso di una ragazza che avrebbe fotografato la bara.

Il messaggio del padre di Ultimo

A dare l’annuncio della scomparsa di Gina è stato il padre di Ultimo, Sandro Moriconi, che ha condiviso un commovente messaggio su Facebook: “Ci hai riuniti come tutti gli anni al tuo ultimo Ferragosto e ci hai mostrato cosa significa vendere cara la pelle. Ciao mamma e tranquilla, da lassù non mangerò tanto”. Il messaggio è stato accompagnato da una foto della signora Gina, sorridente mentre festeggiava il suo 95º compleanno. Ultimo, profondamente legato alla nonna, con cui aveva collaborato per l’album “Altrove”, ha scelto di restare in silenzio di fronte a questa dolorosa perdita.