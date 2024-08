In arrivo gli spaghetti alla Carbonara in lattina

0 Condivisioni acebook Twitter

La celebre azienda americana Heinz ha annunciato l’introduzione di una versione in lattina della carbonara, suscitando perplessità tra gli italiani, specialmente i romani.

Una carbonara “rivisitata” in lattina

L’azienda statunitense Heinz ha dichiarato che a partire da settembre metterà in commercio nel Regno Unito una versione in lattina della carbonara, uno dei piatti più iconici della cucina italiana. La confezione del prodotto presenta un’etichetta rosa con sfondo giallo, recante la scritta “Spaghetti carbonara, pasta in creamy sauce with pancetta”. Questo dettaglio ha già destato scalpore, poiché la ricetta originale prevede l’utilizzo del guanciale e non della pancetta, un elemento che molti italiani considerano fondamentale per la preparazione tradizionale.

Preparazione e ingredienti lontani dalla tradizione

La scelta di proporre la carbonara in una versione industriale ha sollevato diverse critiche, soprattutto per la modalità di preparazione e gli ingredienti utilizzati, che si discostano notevolmente dalla ricetta autentica. La tradizionale carbonara italiana richiede una preparazione accurata e ingredienti specifici, mentre la versione in lattina di Heinz sembra semplificare il processo, sacrificando l’autenticità del piatto. Questa rivisitazione è destinata a suscitare reazioni contrastanti, soprattutto tra gli italiani più legati alle proprie tradizioni culinarie.