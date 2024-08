Puglia, crollo nella notte di un edificio a Latiano, lo stabile ospitava un supermercato

0 Condivisioni acebook Twitter

Nessun ferito nel crollo di uno stabile a Latiano. Le autorità indagano sulle cause dell’incidente avvenuto nella notte.

Paura a Latiano nella notte

Un forte boato ha scosso la quiete notturna di Latiano intorno alle 4 del mattino, quando un edificio situato in via Francavilla è improvvisamente crollato. Lo stabile, che ospitava un deposito e un negozio di detersivi, si è sgretolato senza causare feriti né danni ad altri edifici circostanti. Al momento dell’incidente, fortunatamente, non c’erano persone all’interno né veicoli parcheggiati nelle vicinanze.

Indagini in corso per accertare le cause

Le cause del crollo sono ancora oggetto di indagine da parte delle autorità competenti. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti prontamente i carabinieri e i vigili del fuoco. Questi ultimi, con l’ausilio di un cane addestrato, hanno verificato che non vi fossero persone intrappolate sotto le macerie. Resta da chiarire cosa abbia determinato il cedimento dell’edificio, che si è frantumato in pochi istanti.