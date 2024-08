Alberto Matano celebrerà il matrimonio di Roberta Morise e Enrico Bartolini: tre giorni di festeggiamenti in Maremma

0 Condivisioni acebook Twitter

Tre giorni di celebrazioni esclusive per il matrimonio di Enrico Bartolini e Roberta Morise in un resort di lusso in Maremma, officiato da Alberto Matano.

Il matrimonio tra Enrico Bartolini e Roberta Morise si svolgerà domani, sabato 31 agosto presso il resort di lusso L’Andana a Castiglione della Pescaia, in Maremma Toscana. I festeggiamenti dureranno tre giorni, iniziando oggi, venerdì 30 agosto e terminando il 1° settembre. La coppia ha deciso di celebrare il loro grande giorno in un ambiente esclusivo, riservato solo a familiari e amici stretti, enfatizzando il lusso e la raffinatezza del luogo scelto. L’evento sarà reso ancora più speciale dalla presenza del giornalista Alberto Matano, noto conduttore del programma televisivo “La vita in diretta”, che officerà la cerimonia.

Il ruolo speciale di Alberto Matano

La scelta di Alberto Matano come officiante delle nozze è nata da un’idea di Roberta Morise, che aveva proposto la sua partecipazione durante una puntata del programma televisivo “La vita in diretta”. Matano ha accettato con entusiasmo, affermando: “Che cosa? Padre Albe, dunque? Sarei felicissimo e sono già lì naturalmente, evviva”. Questa proposta è stata accolta con grande gioia, e Matano si è detto onorato di poter celebrare l’unione della coppia. Inoltre, come testimone della sposa, sarà presente Nicola Prudente, conosciuto come Tinto, amico e collega di Roberta, con cui ha condiviso la conduzione di “Camper In Viaggio” su Rai 1.

Una cerimonia intima e lussuosa

La cerimonia sarà un evento privato, in linea con il desiderio della coppia di mantenere un’atmosfera intima, riservata solo alle persone più care. La scelta di Castiglione della Pescaia non è casuale; infatti, Bartolini gestisce qui uno dei suoi nove ristoranti. Fu proprio durante una cena in uno dei suoi locali a Dubai che Bartolini fece la proposta di matrimonio a Roberta, segnando l’inizio di un legame profondo e armonioso che ha portato alla nascita del piccolo Gianmaria lo scorso 24 maggio.