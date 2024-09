Rosalinda Celentano al veleno contro il padre Adriano: “In cosa è stato padre? In niente” e poi ne ha pure per la cugina Alessandra

0 Condivisioni acebook Twitter

Rosalinda Celentano rivela di non sentire il padre Adriano Celentano da mesi ed esprime opinioni schiette sulla cugina Alessandra Celentano.

In una recente intervista a Mow Mag, Rosalinda Celentano ha condiviso dettagli sul suo rapporto distante con il padre, Adriano Celentano. Ha confessato di non avere contatti regolari con lui, dichiarando: “Il 6 gennaio, per il compleanno di mio padre, gli ho fatto gli auguri e ci siamo scambiati un saluto”. Da allora, non ci sono stati ulteriori contatti tra di loro. Rosalinda ha spesso parlato del suo legame complicato con Adriano, descrivendolo come un padre distratto, tipico di molti grandi artisti. Ha aggiunto: “In cosa è stato padre? In niente, lo è stato come tutti i grandi artisti, delle colonne importanti, ma distratto. Non c’era lui ad asciugare le mie lacrime.”

Commenti su Alessandra Celentano e le sue dichiarazioni sull’omosessualità

Rosalinda ha anche parlato della cugina Alessandra Celentano, nota insegnante della trasmissione televisiva “Amici”. Pur riconoscendo la professionalità di Alessandra, ha suggerito che potrebbe usare un linguaggio meno severo: “Alessandra è molto più simpatica di quanto sembri, anche se sul lavoro deve essere inflessibile. Certo, potrebbe usare parole meno pesanti”. Rosalinda ha inoltre spiegato le sue passate affermazioni sulla sua visione dell’omosessualità, sottolineando che non crede nelle etichette: “Ritengo che l’amore non conosca confini di genere. Un uomo può innamorarsi di un uomo così come di una donna, e lo stesso vale per una donna”. Ha ribadito la sua preferenza per una celebrazione privata dell’amore, lontana dai festeggiamenti pubblici come i Pride, che considera troppo esibizionisti.