Barletta, Pregliasco parla dell’aumento dei casi di covid e gli lanciano un sasso, la reazione del virologo

Il virologo italiano Fabrizio Pregliasco è stato sfiorato da un sasso lanciato da una persona mentre discuteva l’aumento dei casi di Covid a Barletta.

Durante un evento culturale a Barletta presso l’Anfiteatro Castello, il virologo Fabrizio Pregliasco è stato oggetto di un attacco mentre discuteva pubblicamente l’attuale situazione epidemiologica in Italia. Pregliasco, invitato alla manifestazione “Oscar del libro” per il suo libro “I superbatteri. Una minaccia da combattere”, scritto insieme a Paola Arosio, ha spiegato che il Covid-19, pur non essendo in fase di emergenza, sta mostrando un aumento dei casi. Mentre rispondeva a una domanda, un sasso è stato scagliato nella sua direzione. Il virologo ha raccontato all’Adnkronos Salute: “Durante la serata la presentatrice mi ha chiesto ‘come siamo messi con il Covid?’, ho spiegato, senza enfasi, che c’è una ripresa, seppur con una situazione che non è di emergenza, con toni più che tranquillizzanti. A questo punto ho sentito il botto. Ma non mi sono reso conto subito del sasso che mi è arrivato vicino. Se ne è accorta invece la presentatrice che ha interrotto”.

Tensioni crescenti legate alla pandemia

L’incidente non è un caso isolato per Pregliasco, il quale ha ricordato di aver affrontato in passato momenti di contestazione riguardo alle sue dichiarazioni sul Covid-19. “È stato spiacevole, non è la prima volta che ho affrontato momenti di contestazione su temi come il Covid. Ma altre volte ci sono stati fischi, parole. È assurdo: parlavo in termini assolutamente tranquilli di convivenza con questo virus, da non sottovalutare per i fragili”, ha aggiunto. Il dibattito sulla pandemia è ancora acceso in Italia, dove i dati più recenti del Ministero della Salute mostrano un incremento dei casi del 11% rispetto alla settimana precedente, con 15.221 contagi registrati dal 22 al 28 agosto e un aumento del 36% dei decessi.