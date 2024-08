Anita Monika Profico ritrovata: la 40enne scomparsa nel Salento, “Ho rischiato di morire”

0 Condivisioni acebook Twitter

Anita Monika Profico, scomparsa dal Salento il 22 agosto, è stata rintracciata in una sua proprietà nel Nord Italia.

Il ritrovamento di Anita Monika Profico

La vicenda della scomparsa di Anita Monika Profico, 40 anni, ha finalmente avuto un epilogo positivo. La donna, che era sparita dal Salento lo scorso 22 agosto, è stata rintracciata in una sua proprietà nel Nord Italia. Anita era stata vista per l’ultima volta a Barbarano del Capo, un piccolo comune in provincia di Lecce. La notizia del suo ritrovamento ha messo fine a giorni di apprensione per familiari e amici.

I dettagli del caso

Dopo la sua scomparsa, le ricerche si erano concentrate inizialmente nella zona del Salento, dove Anita era stata vista per l’ultima volta. Tuttavia, le indagini si sono estese su tutto il territorio nazionale, portando infine al suo ritrovamento nel Nord Italia. Le circostanze che hanno portato la donna a spostarsi così lontano dalla sua ultima posizione nota non sono ancora chiare, ma è stato confermato che Anita Monika Profico è in buone condizioni. Le autorità stanno ora cercando di ricostruire i dettagli del suo allontanamento.