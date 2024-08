Si chiamava Mariagranza Bedin la 24enne morta in un incidente, il compagno positivo ai test, un figlio di pochi mese è gravissimo

0 Condivisioni acebook Twitter

Mariagrazia Bedin, 24 anni, perde la vita in un incidente a Fondi; il compagno, risultato positivo ai test su droga e alcol, è accusato di omicidio stradale.

La dinamica dell’incidente

Un terribile incidente stradale si è verificato nella notte a Fondi, in provincia di Latina, dove ha perso la vita Mariagrazia Bedin, una giovane di 24 anni. La donna si trovava in auto insieme al suo compagno, alla guida del veicolo, e al loro figlio di pochi mesi.

Secondo le prime ricostruzioni, la Volkswagen Golf sulla quale viaggiava la famiglia sarebbe uscita di strada, ribaltandosi più volte. L’impatto è stato fatale per Mariagrazia, che è morta sul colpo. Il figlio, regolarmente assicurato nel seggiolino, è stato ferito ed è ora sotto osservazione in ospedale, mentre il compagno è stato ricoverato in gravi condizioni.

Accusa di omicidio stradale per il compagno

Le indagini condotte dalla polizia stradale di Formia hanno portato all’arresto del compagno di Mariagrazia Bedin, un giovane di 25 anni di origine albanese. L’uomo, risultato positivo ai test su droga e alcol, è stato accusato di omicidio stradale.

Dopo essere stato soccorso e portato in ospedale, il giovane è stato posto agli arresti domiciliari su disposizione del sostituto procuratore di Latina. Non sono state coinvolte altre vetture nell’incidente, ma si ipotizza che l’auto possa aver viaggiato a una velocità elevata, circostanza che è ancora oggetto di verifica da parte delle autorità.

Vita e famiglia di Mariagrazia Bedin

Mariagrazia Bedin viveva tra l’Italia e l’Albania e lavorava come cameriera in un bar nel centro di Latina. Madre di tre bambini, tutti avuti negli ultimi quattro anni, la giovane donna amava condividere la sua quotidianità sui social, dove descriveva i suoi figli come i suoi “grandi amori”.

Purtroppo, questo tragico incidente ha interrotto bruscamente la sua giovane vita.