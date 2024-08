Aurora Ramazzotti in vacanza a Capri, hater commenta in modo pugente, la risposta è da applausi

0 Condivisioni acebook Twitter

Aurora Ramazzotti, rientrata recentemente dall’Alta Badia, si gode un weekend a Capri con l’amica Sara Daniele, ma non mancano le critiche su Instagram.

Aurora Ramazzotti e il weekend a Capri

Dopo aver trascorso una vacanza con la famiglia in Alta Badia, Aurora Ramazzotti si è concessa un fine settimana a Capri in compagnia della sua amica del cuore, Sara Daniele. Nonostante abbia condiviso solo poche immagini del soggiorno, queste sono state sufficienti a scatenare alcuni hater sui social. Uno di loro ha commentato in modo pungente una delle sue storie su Instagram, scrivendo: “Una vita in vacanza”.

La risposta ironica di Aurora su Instagram

Senza farsi intimidire, Aurora ha deciso di replicare con ironia, rispondendo: “Una vecchia che balla?”, citando il noto brano de Lo Stato Sociale. Successivamente, ha condiviso uno screenshot del botta e risposta, aggiungendo:

“Io pensavo che stessimo cantando la canzone de Lo Stato Sociale ma non mi ha assecondata”. Con questa battuta, Aurora Ramazzotti ha dimostrato ancora una volta come l’ironia possa essere un’arma efficace contro le critiche gratuite, riuscendo a zittire l’hater con eleganza e umorismo.