Muore sul palco durante il concerto, per il rapper sono stati inutili i soccorsi

Fatman Scoop, nome d’arte di Isaac Freeman III, è deceduto a 53 anni dopo un malore durante un concerto in Connecticut.

Venerdì scorso, il rapper americano Fatman Scoop, noto per successi come “Be Faithful” e “It Takes Scoop”, è collassato sul palco mentre si esibiva all’Hamden Town Center Park, in Connecticut, Stati Uniti. L’artista si stava dirigendo verso la cabina del DJ quando ha avuto un improvviso malore che lo ha fatto accasciare davanti al pubblico. I soccorsi sono stati immediati, ma, nonostante il rapido intervento e il trasporto in ospedale, i medici non sono riusciti a rianimarlo. Il sindaco di Hamden, Lauren Garrett, ha informato i cittadini dell’accaduto tramite un post su Facebook: “Stasera, mentre si esibiva all’Hamden Town Center Park, Isaac Freeman, alias Fatman Scoop, ha avuto un’emergenza medica sul palco. Lo stanno trasportando in ambulanza all’ospedale. Vi forniremo aggiornamenti quando saranno disponibili. Vi preghiamo di tenerlo nei vostri pensieri e nelle vostre preghiere”.

Il cordoglio della famiglia e dei fan

Dopo la tragica notizia, la famiglia di Fatman Scoop ha condiviso un commosso messaggio sul suo profilo Instagram, ringraziando i fan per il loro sostegno: “È con profonda tristezza e con il cuore spezzato che condividiamo la notizia della scomparsa del leggendario e iconico FatMan Scoop. Ieri sera il mondo ha perso un’anima radiosa, un faro di luce sul palco e nella vita”. Il messaggio ha ricevuto un’ondata di solidarietà e affetto da parte dei fan e dei colleghi artisti, che ricordano Fatman Scoop non solo per il suo contributo alla musica hip-hop, ma anche per la sua energia e presenza carismatica sul palco.