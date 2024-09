Puglia, incidente nella notte, auto si schianta contro un albero, morto un 17enne

24 Condivisioni acebook Twitter

Un giovane di 17 anni è morto in un incidente stradale a Foggia, dopo che la sua auto si è schiantata contro un albero in via San Severo.

Schianto mortale nella notte a Foggia

Nella notte, intorno alle 3:30, un terribile incidente ha scosso la città di Foggia. In via San Severo, nei pressi del Penny Market, un’auto, una Fiat Punto, si è violentemente schiantata contro un albero. Alla guida del veicolo c’era un giovane di soli 17 anni, nato nel 2007. Il ragazzo è rimasto intrappolato tra le lamiere della vettura e, nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi, per lui non c’è stato nulla da fare.

Intervento immediato dei soccorsi

Sul luogo del tragico incidente sono intervenuti prontamente i soccorritori del 118, i Vigili del Fuoco del 115 e la polizia locale di Foggia.