Ballando con le stelle, Milly Carlucci annuncia un cast stellare, per Chiara Ferragni “Un ruolo speciale”

Dal 28 settembre Milly Carlucci guiderà per dodici settimane consecutive Ballando con le stelle su Rai1, con un cast ricco di personaggi noti e qualche sorpresa ancora da svelare.

Le novità del format e il cast stellare

Milly Carlucci è pronta a tornare al timone di Ballando con le stelle, con la nuova edizione che prenderà il via il 28 settembre su Rai1. Per questa stagione, il format prevede due puntate in più, con un totale di dodici sabati dedicati alla danza e allo spettacolo. Tra i tredici concorrenti che si sfideranno sulla pista da ballo, figurano nomi di spicco come Bianca Guaccero, Francesco Paolantoni, Federica Nargi, Alan Friedman, Federica Pellegrini, Nina Zilli, Massimiliano Ossini, Luca Barbareschi, Sonia Bruganelli, i Cugini di Campagna, Furkan Palali, e Tommaso Marini. Sul misterioso tredicesimo concorrente, la Carlucci mantiene il riserbo, rivelando solo che si tratta di una donna, la cui identità sarà svelata a breve.

Conferme, sorprese e qualche colpo di scena

La giuria dei veterani, composta da Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Carolyn Smith, è quasi confermata, con i dettagli che verranno finalizzati entro la prima settimana di settembre. Mara Maionchi, inizialmente indicata come possibile membro della giuria, non farà parte del cast, ma la Carlucci non esclude la possibilità di coinvolgerla come “ballerina per una notte”. Per quanto riguarda i commentatori, Alberto Matano, Rossella Erra, Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira sono stati tutti confermati.

Tra le altre voci di corridoio, si parlava di un coinvolgimento di Simona Ventura, che la Carlucci definisce una “sorella”, ma per quest’anno non c’è stato modo di inserirla nel cast, lasciando la porta aperta per il futuro.

Sfide e aspettative per la nuova edizione

Tra i partecipanti, Alan Friedman viene descritto come “molto simpatico e un battutista sopra le righe”, mentre Luca Barbareschi è visto come un concorrente che potrebbe riservare sorprese. La Pellegrini, soprannominata “la divina”, dovrà essere all’altezza della sua fama, mentre Massimiliano Ossini si distingue per il suo spirito competitivo.

Milly Carlucci si dice soddisfatta quando riceve feedback positivi anche dagli uomini, nonostante il programma sia considerato principalmente rivolto a un pubblico femminile. Con un cast ricco di personalità forti e qualche sorpresa ancora da rivelare, la nuova edizione di Ballando con le stelle promette di essere una delle più avvincenti di sempre.