Bari movida violenta, ragazzina di 14 anni aggredita da alcuni coetanei, aveva urtato involontariamente una di loro

Una ragazzina di 14 anni è stata aggredita sulla spiaggia di Torre Quetta a Bari da un gruppo di coetanei per futili motivi. Le autorità locali intervengono.

L’incidente sulla spiaggia di Torre Quetta

La scorsa notte, una ragazzina di 14 anni è stata vittima di un’aggressione sulla spiaggia di Torre Quetta a Bari, luogo frequentato soprattutto per la movida serale.

L’episodio è stato confermato da Lorenzo Leonetti, consigliere comunale delegato dal sindaco Vito Leccese per affrontare le problematiche legate alla movida cittadina.

La giovane è stata attaccata da un gruppo di ragazzi e ragazze per ragioni apparentemente futili, probabilmente per aver urtato involontariamente uno di loro. Fortunatamente, la ragazzina non ha riportato gravi conseguenze fisiche e sta bene.

La risposta delle autorità e misure di sicurezza

L’intervento dei carabinieri è stato tempestivo, come riferisce Leonetti, e sul posto è intervenuto anche il personale della sicurezza privata della spiaggia.

Leonetti ha spiegato che l’amministrazione comunale sta già valutando un potenziamento della sorveglianza in collaborazione con il gestore di Torre Quetta. L’aggressione, segnalata da diversi cittadini, non è passata inosservata e ha suscitato una pronta reazione da parte dell’amministrazione comunale, che non tollera episodi di questo genere.

“Torre Quetta resta una location sicura, vigilata da security privata, aperta a tutti”, ha precisato Leonetti, sottolineando che eventi isolati come questo non devono spaventare ma piuttosto spingere a lavorare insieme per rendere Bari una città accogliente e sicura.