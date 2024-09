Cristian Totti vittima di insulti per il suo peso: l’Olbia assume nutrizionista, “Quando è arrivato pesava 88 kg”

0 Condivisioni acebook Twitter

Negli ultimi giorni, Cristian Totti, figlio dell’ex capitano della Roma Francesco Totti, è stato bersagliato da numerosi insulti sui social riguardanti la sua condizione fisica. Durante alcune partite con l’Olbia, Totti Jr. è apparso visibilmente sovrappeso, e i commenti offensivi non sono mancati, arrivando a soprannominarlo “Capitan Salsiccia”.

Il commento del Dt dell’Olbia sulla situazione di Cristian

Intervistato da Sportitalia, il direttore tecnico dell’Olbia, Ninni Corda, ha parlato della situazione di Cristian Totti, difendendolo dalle critiche ricevute. “Pesava più di quanto pesa ora. Forse poco meno di 90 chili, ma ha avuto dei problemi fisici. Inoltre, tende a ingrassare, proprio come il padre. È un giocatore con ottime qualità, un ragazzo molto in gamba che a 19 anni pensa solo al calcio”, ha dichiarato Corda.

Ha poi aggiunto che Cristian, a differenza di molti altri giovani calciatori, non guadagna cifre milionarie e non si lascia distrarre da cose esterne al mondo del calcio. “Viene insultato per qualche chilo in più e per la ‘colpa’ di essere il figlio di Francesco Totti e Ilary Blasi,” ha proseguito il Dt, sottolineando l’impegno costante del ragazzo in allenamento.

Un futuro promettente e supporto dell’Olbia

Corda ha concluso esprimendo il suo pieno sostegno al giovane calciatore, affermando: “A 19 anni non posso dire cosa potrà diventare. Il padre è una cosa, lui è un’altra, e bisogna avere chiaro questo concetto. Sicuramente potrà togliersi delle belle soddisfazioni”.

In risposta alle recenti problematiche fisiche e psicologiche, l’Olbia ha recentemente assunto un nutrizionista e uno psicologo per supportare il giovane calciatore e garantire il suo sviluppo ottimale.