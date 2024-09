Incidente stradale, scontro auto-moto muore a 22 anni Alessio Mancini era un coordinatore di Forza Italia

0 Condivisioni acebook Twitter

Un grave incidente stradale ha colpito la comunità di Itri: il giovane Alessio Mancini, 22 anni, ha perso la vita in uno scontro tra la sua moto e un’auto. Il tragico evento è avvenuto ieri sera, verso le 22, al bivio Itri-Sperlonga.

Lo schianto fatale e la perdita di un giovane impegnato nella sua comunità

La vittima, Alessio Mancini, coordinatore del movimento giovanile di Forza Italia a Itri, si trovava in sella alla sua moto Yamaha quando, per cause ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri della stazione di Itri, si è scontrato con una Toyota guidata da una giovane di 20 anni, anch’essa di Itri. Nonostante i rapidi tentativi di soccorso da parte del personale del 118, giunti subito sul luogo dell’incidente insieme ai carabinieri, per Alessio non c’è stato nulla da fare: il decesso è avvenuto quasi immediatamente.

Cordoglio e ricordi per un giovane attivo e sorridente

La morte improvvisa di Alessio Mancini ha sconvolto profondamente la comunità locale. Il coordinatore provinciale del movimento giovanile di Forza Italia, Luca Palmegiani, ha espresso il suo dolore e il cordoglio del partito, ricordando il giovane come “un ragazzo per bene, sempre con il sorriso e con tanta voglia di fare”. Palmegiani ha sottolineato l’impegno di Alessio per Itri e i suoi progetti, aggiungendo: “È tanto il dolore. Difficile riuscire a sopportare una notizia del genere, accettare il fatto che una giovane vita è stata spezzata. Ti ricorderemo sempre con il sorriso e quella tua voglia di fare per la tua città”.

Anche sui social, numerosi amici hanno voluto lasciare messaggi di affetto e ricordo per il giovane scomparso. Tra questi, uno particolarmente commovente: “Il tempo passato insieme, i momenti felici, i momenti belli, tutto questo non me lo toglierà mai nessuno. Spero solo di averti fatto un po’ di bene perché tu senza volerlo me ne hai fatto troppo. Ti porterò sempre dentro, te lo prometto”.