Registrazioni Tu Si Que Vales: lite accesa tra Rudy Zerbi e Gerry Scotti, ecco il motivo

Le ultime registrazioni di Tu Si Que Vales hanno visto la partecipazione di un’ospite d’eccezione, la campionessa olimpica Alice D’Amato, e sua sorella Asia, ma anche una lite inaspettata tra i giurati Rudy Zerbi e Gerry Scotti. Oltre agli ospiti, la puntata ha riservato momenti di tensione tra i giudici del popolare programma di Canale 5.

Alice e Asia D’Amato protagoniste nello studio

Durante le registrazioni degli episodi di Tu Si Que Vales, la medaglia d’oro olimpica Alice D’Amato ha fatto il suo ingresso nello studio accompagnata dalla sorella Asia, entrambe ginnaste di alto livello. Alice, reduce dal successo ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, ha conquistato il podio grazie alla sua prestazione sulla trave, ottenendo l’oro, e l’argento nella gara a squadre. La sua partecipazione al programma è stata un’occasione per condividere la sua esperienza e la passione per la ginnastica artistica.

Accanto a lei, la sorella Asia ha raccontato le difficoltà legate agli infortuni, offrendo uno sguardo sulle sfide che si affrontano nel mondo dello sport. Le due sorelle hanno anche coinvolto i giudici Sabrina Ferilli e Rudy Zerbi, facendoli provare la trave, regalando un momento di divertimento e leggerezza.

La lite tra Rudy Zerbi e Gerry Scotti accende gli animi

Oltre agli ospiti, la registrazione ha visto un momento di forte tensione tra Rudy Zerbi e un concorrente, che ha scatenato un acceso diverbio. Secondo indiscrezioni, lo scontro avrebbe coinvolto anche Gerry Scotti, irritato dal comportamento di Zerbi nei confronti di un artista della sua scuderia. La discussione sarebbe stata così intensa da portare Gerry a rompere simbolicamente il trofeo della sua squadra.

Questo non è il primo confronto acceso tra Rudy Zerbi e i concorrenti del programma, ma stavolta la lite sembra aver assunto toni particolarmente forti, rendendo la puntata un appuntamento da non perdere per i fan del programma.