Luigi Di Maio diventa papà: nato il piccolo Gabriel a Berlino, l’ex Ministro “E’ il figlio di un amore straordinario”

0 Condivisioni acebook Twitter

L’ex ministro degli Esteri Luigi Di Maio e la sua compagna Alessia D’Alessandro hanno accolto il loro primo figlio, Gabriel, nato il 4 settembre a Berlino. Di Maio ha condiviso la lieta notizia sui social, pubblicando una foto del piedino del neonato accompagnata da una dolce dedica:

“Poche ore fa è nato Gabriel. La sua mamma stupenda sta benissimo. Alessia ed io siamo tanto felici. È il figlio di un amore straordinario”.

Un amore che ha portato a una nuova famiglia

La relazione tra Di Maio e Alessia D’Alessandro, 33 anni, è stata resa pubblica circa un anno fa, e nel maggio scorso l’ex ministro aveva annunciato la gravidanza della compagna. Alessia, di origini tedesche e con una carriera internazionale, ha vissuto in Germania per oltre 15 anni, e il piccolo Gabriel avrà quindi la cittadinanza italo-tedesca. La coppia è apparsa per la prima volta insieme in pubblico a Venezia, e la loro storia d’amore è stata da subito molto seguita dai media.

Chi è Alessia D’Alessandro

La neo mamma ha un profilo accademico di alto livello: parla cinque lingue ed ha studiato in istituzioni prestigiose come Sciences Po di Parigi e la Jacobs University Bremen. Il suo incontro con Di Maio risale al 2018, quando si candidò nel collegio di Agropoli-Castellabate con il Movimento 5 Stelle.