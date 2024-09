Alice Campello e Alvaro Morata di nuovo insieme, paparazzati mentre passeggiano

0 Condivisioni acebook Twitter

Dopo la recente separazione, si intravedono possibili segni di riavvicinamento tra Alice Campello e Alvaro Morata. I due sono stati paparazzati insieme a Madrid mentre accompagnavano i gemelli Alessandro e Leonardo al loro primo giorno di scuola.

Sebbene non ci siano stati gesti romantici, l’atmosfera tra i due è apparsa distesa. Dopo aver lasciato i bambini, la coppia è tornata nella villa che condividevano fino a poco tempo fa.

Le indiscrezioni sulla lite che ha portato alla rottura

Secondo quanto riportato dalla giornalista Alexia Rivas durante la trasmissione “Let’s See Social Club”, la separazione tra Morata e Campello sarebbe avvenuta a causa di una lite durante la celebrazione dell’Euro Cup.

La discussione, avvenuta sotto gli occhi di tutti, avrebbe avuto origine dal disaccordo su chi dovesse partecipare alla festa: Alvaro desiderava la presenza della sua famiglia, mentre Alice voleva che fossero presenti solo lei, i loro figli e alcuni amici. Questa lite avrebbe rappresentato la goccia che ha fatto traboccare il vaso, portando la coppia a decidere di separarsi.

Nessun tradimento dietro la separazione

Nonostante i numerosi rumors, entrambi hanno negato che ci siano stati tradimenti alla base della rottura. Alice Campello ha sottolineato che tra lei e Alvaro non c’è mai stata una mancanza di rispetto, dichiarando:

“Metterei il mio corpo sul fuoco che neanche lui mi ha mai mancato di rispetto”. La separazione è stata attribuita piuttosto a incomprensioni che nel tempo hanno logorato il rapporto.

Il comunicato di addio sui social

La coppia ha ufficializzato la separazione attraverso i social, con un comunicato in cui Alvaro Morata ha descritto la loro relazione come meravigliosa e rispettosa, sottolineando che il frutto migliore della loro unione sono i quattro figli. “È una decisione dolorosa”, ha scritto Morata, chiedendo rispetto per la loro privacy e negando qualsiasi tradimento.

Nonostante la separazione, rimane da vedere se i recenti segnali di distensione possano rappresentare un nuovo inizio per la coppia.