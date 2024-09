Lady Gaga e Bruno Mars da urlo con il loro brano “Die with a Smile” conquistano la vetta della classifica mondiale

0 Condivisioni acebook Twitter

Lady Gaga continua a trasformare in oro tutto ciò che tocca, e la sua ultima collaborazione con Bruno Mars non fa eccezione. Il loro nuovo singolo, “Die with a Smile”, uscito il 16 agosto, è rapidamente diventato il brano più ascoltato al mondo su Spotify, segnando il ritorno di entrambi gli artisti sulla scena musicale.

Un successo da record per Gaga

“Die with a Smile” ha infranto un nuovo record per Lady Gaga, diventando il brano della sua discografia che ha raggiunto più velocemente i 100 milioni di stream su Spotify. Il singolo, prodotto insieme a D’Mile e Andrew Watt, è accompagnato da un videoclip co-diretto da Bruno Mars. La ballad d’amore segna un’importante collaborazione tra i due, con Mars che non pubblicava nuova musica dal 2021 con l’album “An Evening with Silk Sonic”. Per Gaga, invece, l’ultimo impegno discografico risale al singolo “Hold My Hand”, parte della colonna sonora di Top Gun: Maverick.

Un incontro nato a Malibu

Il sodalizio artistico tra Lady Gaga e Bruno Mars è nato quasi per caso, come raccontato dalla stessa Gaga. “Io e Bruno ci rispettiamo molto e parlavamo da tempo di una possibile collaborazione. Stavo finendo il mio album a Malibu quando mi ha chiesto di ascoltare un suo nuovo progetto, e quella sera è nata la magia,” ha spiegato la cantante. Anche Mars ha espresso la sua ammirazione per la collega, definendola “un’icona che ha reso magico questo brano”.

Lady Gaga regina del decennio

Con 13 Grammy Awards e un Oscar, Lady Gaga si conferma una delle artiste più influenti del panorama musicale mondiale. Il suo album “Chromatica” è stato il sesto album consecutivo a raggiungere il primo posto nella Billboard 200, consacrandola come la prima donna a ottenere questo risultato in un solo decennio. Le sue collaborazioni, come “Rain On Me” con Ariana Grande, continuano a battere record, dimostrando il suo infallibile fiuto per i featuring.

Cresce l’attesa per Joker 2

Oltre alla musica, Lady Gaga continua a brillare anche nel mondo del cinema. Dopo l’Oscar vinto con “Shallow” per A Star is Born, Gaga tornerà sul grande schermo accanto a Joaquin Phoenix nel tanto atteso Joker 2: Folie à Deux, diretto da Todd Phillips e in uscita nelle sale italiane il prossimo 2 ottobre.