Tragico incidente sulla statale 106: impatto tra Fiat 600 e Audi Q5, Luigi Scumaci muore a soli 23 anni

Un grave incidente stradale sulla SS 106 ionica, a Isola Capo Rizzuto, ha causato la morte di Luigi Scumaci, di soli 23 anni, residente a Botricello.

Scontro mortale a Isola Capo Rizzuto

Un giovane di 23 anni, Luigi Scumaci, è deceduto a seguito di un violento incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 4 settembre, lungo la strada statale 106 ionica nel comune di Isola Capo Rizzuto, in provincia di Crotone. L’incidente è avvenuto intorno alle 16, nei pressi del bivio per Isola Capo Rizzuto, quando la Fiat 600 guidata dal giovane si è scontrata frontalmente con un Audi Q5 su cui viaggiavano due turisti. L’impatto, avvenuto in condizioni di maltempo, è stato fatale per Scumaci, che è stato sbalzato fuori dal veicolo dopo il cappottamento dell’auto, morendo sul colpo.

Feriti i turisti a bordo dell’Audi

Le due persone a bordo dell’Audi, originarie di Matera, sono rimaste ferite e sono state trasportate d’urgenza all’ospedale di Crotone.

Nonostante le ferite riportate, non sono in pericolo di vita. La violenza dell’impatto ha provocato la completa distruzione delle due vetture coinvolte, con la Fiat 600 ridotta a un ammasso di lamiere irriconoscibili. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale del 118 e la polizia stradale, che ha effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dello schianto.

Disagi alla circolazione

La circolazione sulla statale 106 è stata interrotta in entrambi i sensi di marcia all’altezza del chilometro 229,775 per permettere i soccorsi e la rimozione dei mezzi. Le autorità hanno deviato il traffico verso le strade interne, causando notevoli disagi agli automobilisti. Secondo le prime ricostruzioni, al momento dell’incidente era in corso una forte pioggia che potrebbe aver contribuito al tragico epilogo.