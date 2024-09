Il ritorno di SuperMario!, Balotelli vicino all’accordo con il Palermo

0 Condivisioni acebook Twitter

Mario Balotelli, svincolato di lusso nel mercato estivo 2024, potrebbe tornare a giocare in Italia: Palermo e San Diego sono tra le opzioni più probabili.

Balotelli, tra Palermo e MLS

Mario Balotelli, classe 1990 ed ex attaccante di club come Inter, Milan e Manchester City, potrebbe presto trovare una nuova squadra dopo essere rimasto senza contratto. Il calciatore, che fino a poche settimane fa sembrava vicino al trasferimento al Corinthians in Brasile, ora è conteso tra il Palermo, club della sua città natale, e il San Diego della Major League Soccer.

La trattativa con i brasiliani si è arenata a causa di dubbi sulle sue condizioni fisiche e dissensi interni al club, come confermato dalle parole dell’allenatore Ramon Diaz: “Balotelli non è nei piani per il futuro, è molto semplice. Qui non si è mai parlato di Balotelli”.

Palermo punta su Super Mario

Con la chiusura della sessione di calciomercato il 30 agosto, l’unica possibilità per i club di rinforzarsi è rappresentata dai giocatori svincolati.

Tra questi figura anche Balotelli, che potrebbe fare ritorno in Italia grazie all’interessamento del Palermo. Secondo le ultime indiscrezioni, il club siciliano avrebbe avviato i contatti con l’ex attaccante della Nazionale per rafforzare l’attacco della squadra di Alessio Dionisi, in vista della corsa verso la promozione in Serie A.

La società rosanero è determinata a migliorare il livello tecnico della rosa, e l’ingaggio di un giocatore con l’esperienza e la qualità di Balotelli potrebbe rappresentare un colpo importante.

Balotelli, in cerca di riscatto

Negli ultimi giorni, Balotelli ha pubblicato sul suo profilo Instagram video che lo ritraggono mentre si allena da solo, dimostrando di essere motivato e in forma.

Tuttavia, allenarsi in solitaria non può sostituire il lavoro con una squadra. Trovare un nuovo club in questa pausa sarebbe ideale per Super Mario, che potrebbe così ambientarsi e integrarsi con il gruppo, in attesa di un’eventuale chiamata decisiva da parte del Palermo o del San Diego.