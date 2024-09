Jannik Sinner batte Medvedev allo US Open, le sue prime parole dopo la splendida vittoria

0 Condivisioni acebook Twitter

Jannik Sinner ha battuto Daniil Medvedev, conquistando la sua prima semifinale allo US Open e la quarta in carriera in uno Slam.

Vittoria importante contro Medvedev

Jannik Sinner ha mostrato grande soddisfazione dopo aver sconfitto Daniil Medvedev in un match combattuto, che gli ha permesso di raggiungere la sua prima semifinale allo US Open. “Posso essere contento di come ho cambiato gioco” ha dichiarato Sinner, sottolineando la propria evoluzione nel corso del torneo.

Il tennista italiano ha spiegato come i primi due set siano stati particolarmente difficili, con entrambi i giocatori che perdevano il proprio turno di servizio in momenti chiave.

Sinner ha ribadito di essere riuscito a rimanere mentalmente concentrato, soprattutto nel quarto set, che si è rivelato il più impegnativo. “Son contento, mi ha dato fiducia vincere Cincinnati per venire qua”, ha aggiunto Sinner, facendo riferimento al suo recente successo nel torneo di Cincinnati, che gli ha fornito una spinta importante in vista dello Slam.

Attesa per la sfida contro Jack Draper

Dopo questa importante vittoria, Sinner si prepara ad affrontare Jack Draper in semifinale. Draper è riuscito a raggiungere questo traguardo senza perdere neanche un set nel torneo. “Lo conosco bene in campo e fuori. Non ha ancora perso un set qui, sta giocando davvero bene. Per ora mi godo questa vittoria, ci sarà tempo per pensare poi a Jack”, ha dichiarato l’azzurro al termine della partita.