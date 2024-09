Donna rumena per anni ha usato una pietra come fermaporta, dopo decenni scopre che era pezzo d’ambra da oltre un milione di euro

5 Condivisioni acebook Twitter

Una donna rumena ha inconsapevolmente usato per decenni un pezzo d’ambra di enorme valore come semplice fermaporta nella sua abitazione.

La scoperta del valore inestimabile

Un’anziana donna, originaria di un piccolo villaggio nel sud-est della Romania, ha vissuto per anni con un tesoro inestimabile nella sua casa senza saperlo. La donna, che trovò una pietra del peso di circa 3,5 kg in un ruscello, la utilizzò come fermaporta fino alla sua morte nel 1991.

Solo diversi anni dopo, un parente della donna iniziò a sospettare che quel masso non fosse una semplice pietra, ma qualcosa di più prezioso.

Dopo attente valutazioni, si scoprì che il fermaporta era in realtà un enorme pezzo d’ambra, il cui valore supera il milione di euro.

Un tesoro nazionale

Quando il parente della donna si rese conto del vero valore della pietra, decise di venderla allo Stato rumeno.

Da quel momento, la pietra è stata dichiarata tesoro nazionale e sottoposta a studi dettagliati presso il Museo Provinciale di Buzau e il Museo di Storia di Cracovia, in Polonia.

Gli specialisti hanno stimato che il pezzo d’ambra ha tra i 35 e i 70 milioni di anni, rendendolo non solo di grande interesse scientifico, ma anche uno dei pezzi più grandi mai ritrovati.

Oggi l’ambra è esposta nel Museo Provinciale di Buzau, dove rappresenta una delle principali attrazioni per i visitatori.