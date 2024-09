Rissa tra giovani nella notte, 16enne muore accoltellato, fermato un coetaneo

0 Condivisioni acebook Twitter

Un ragazzo di 16 anni è morto a Bologna dopo essere stato accoltellato durante una rissa fra minorenni. Un altro giovane è rimasto ferito.

La rissa e l’aggressione mortale

Mercoledì sera a Bologna, un’aggressione a coltellate ha avuto un esito tragico: un ragazzo di 16 anni ha perso la vita a causa delle ferite riportate. L’episodio si sarebbe verificato intorno alle 22:30, quando un gruppo di minorenni sarebbe stato coinvolto in una rissa.

Durante lo scontro, il giovane ha avuto la peggio ed è morto durante il trasporto verso l’ospedale Maggiore. Un altro ragazzo di 17 anni è rimasto ferito, ma le sue condizioni non sarebbero gravi.

Indagini in corso: fermato un sospettato

A lanciare l’allarme sono stati alcuni residenti della zona che hanno udito le urla provenire dalla strada e hanno allertato il 118 e la polizia.

Gli agenti hanno subito avviato un’indagine per chiarire le dinamiche dell’accaduto. In breve tempo, è stato fermato un ragazzo, anch’esso minorenne, sospettato di essere l’autore dell’omicidio. Il coltello utilizzato nell’aggressione è stato ritrovato e sequestrato, e le indagini continuano per comprendere il movente della rissa e ricostruire i retroscena dell’omicidio.