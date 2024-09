Ondata maltempo colpisce Liguria e Piemonte, crolla un ponte nel torinese

0 Condivisioni acebook Twitter

L’ondata di maltempo del 5 settembre ha causato danni significativi tra Savona, Torino e Mattie, con frane, allagamenti e il crollo di un ponte.

Danni e disagi tra Savona e Torino

La forte ondata di maltempo che ha colpito l’Italia giovedì 5 settembre ha provocato disagi in diverse zone, tra cui Savona, Torino e Mattie. I vigili del fuoco sono stati impegnati fin dalle prime ore del mattino, intervenendo in circa 50 operazioni per affrontare i danni causati dalle intense piogge.

In provincia di Savona, le squadre sono state attive a Andora, Albenga, Finale Ligure e Alassio per gestire allagamenti di scantinati, frane e rimozione di alberi pericolanti.

A Torino, i danni maggiori si sono registrati in Val di Susa, Val Sangone e Val Chisone. Nel comune di Mattie, il crollo di un ponte ha isolato 30 persone, rendendo necessarie operazioni di soccorso d’urgenza.

Allagamenti e frane in Liguria

In Liguria, le forti piogge hanno provocato numerosi allagamenti, soprattutto nelle province di Savona e Imperia. Un tratto dell’autostrada dei Fiori A6 è stato chiuso tra i caselli di Imperia Est e Imperia Ovest a causa di una frana, con lunghe code di 4 chilometri tra San Bartolomeo al mare e Imperia Est.

Il maltempo ha causato frane e smottamenti, con almeno 20 chiamate di emergenza a Imperia. Ad Albenga, nel savonese, una casa è stata evacuata per allagamento, mentre la linea ferroviaria è stata interrotta per alcune ore a causa della caduta di una linea elettrica.

L’allerta arancione emessa dalla Protezione civile su Imperia, Savona e l’area metropolitana di Genova è rimasta in vigore fino alle 15. Tra i fiumi esondati si segnalano il rio Carenda ad Albenga e il rio Antoniano che ha interrotto la SP39 all’altezza di Campochiesa.