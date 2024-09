Alice Campiello e Iannone e il loro presunto flirt, Elodie non resta in silenzio, le sue parole

0 Condivisioni acebook Twitter

La separazione tra Alice Campello e Alvaro Morata ha sorpreso molti, ma i diretti interessati hanno escluso qualsiasi ipotesi di tradimento.

La rottura tra Campello e Morata

La notizia della separazione tra Alice Campello e Alvaro Morata ha colto di sorpresa i fan della coppia, nonostante i beninformati avessero già ipotizzato una crisi in corso. Per il pubblico, però, la notizia è stata un fulmine a ciel sereno. Sui social, l’imprenditrice ha voluto chiarire che non ci sono stati tradimenti all’interno della relazione, affermando: “Io so che persona sono e so che persona è Alvaro, lui sa che non gli ho mai mancato di rispetto”. Nonostante le smentite ufficiali, il gossip ha continuato a circolare, gettando ombre sulla separazione.

Le voci su Andrea Iannone e la replica di Elodie

Nel turbinio delle voci, è emerso anche il nome di Andrea Iannone, attualmente fidanzato con la cantante Elodie. Tuttavia, la cantante ha reagito alle indiscrezioni con una “sonora ed eloquente risata” in risposta al settimanale Oggi, respingendo qualsiasi ipotesi di coinvolgimento tra Iannone e Campello. Anche Alice Campello ha voluto ribadire di non aver mai visto Iannone, nonostante fossero entrambi presenti al matrimonio di Diletta Leotta. Elodie e Alice hanno escluso categoricamente qualsiasi possibilità di un legame, mentre Iannone ha preferito non commentare.