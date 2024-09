Paraolimpiadi, il gesto che ha conquistato i cuori, Lukasz Mamczarz getta via le stampelle e salta con una gamba sola

0 Condivisioni acebook Twitter

Nonostante il settimo posto nella gara di salto in alto, Lukasz Mamczarz è diventato un’icona delle Paralimpiadi di Parigi grazie a un gesto di forza e volontà che ha conquistato il pubblico.

Il salto che ha conquistato i cuori

Alle Paralimpiadi in corso a Parigi, il 36enne polacco Lukasz Mamczarz ha dimostrato che, più delle medaglie, sono la determinazione e il coraggio a rendere un atleta memorabile. Mamczarz, che ha perso la gamba sinistra in un incidente motociclistico nel 2009, ha partecipato alla gara di salto in alto nella categoria T63 e T42, riservata agli atleti con amputazioni sopra il ginocchio. Nonostante non abbia conquistato un posto sul podio, classificandosi settimo con un salto di 1 metro e 77 centimetri, il video del suo salto ha fatto il giro del mondo, totalizzando milioni di visualizzazioni sui social.

Il filmato mostra Mamczarz che, con due stampelle, si avvicina alla pedana e poi le getta via, chiedendo il sostegno del pubblico. Con un’incredibile rincorsa sulla sola gamba destra, il polacco stacca e supera l’asticella, tra gli applausi entusiasti del Stade de France.

Una carriera di successi e ispirazione

Nella competizione vinta dall’americano Ezra Frech con un salto di 1,94 metri, Mamczarz era l’unico atleta senza protesi, il che lo ha reso ancora più straordinario agli occhi degli spettatori. La sua performance ha ricordato i successi della sua carriera: Mamczarz aveva già rappresentato la Polonia alle Paralimpiadi di Londra 2012, dove vinse il bronzo nel salto in alto (T42). Ha conquistato altri riconoscimenti, tra cui due bronzi ai Mondiali di atletica paralimpica e due ori agli Europei nel 2014 e 2016.