Nubifragio a Bari: alberi caduti e sottopassi allagati e chiusi, traffico aereo in tilt

0 Condivisioni acebook Twitter

Il nubifragio che ha colpito Bari ha causato danni e disagi alla viabilità, con alberi divelti e strade allagate. Chiusi alcuni sottopassi.

Danni e disagi al Policlinico di Bari

Dopo il violento nubifragio che ha investito Bari, è iniziata la conta dei danni. Al Policlinico di Bari, diversi alberi sono stati divelti dal forte vento e sono caduti su alcune auto in sosta, causando ingenti danni. Le squadre di emergenza sono intervenute prontamente per mettere in sicurezza l’area e rimuovere i detriti.

Sottopassi allagati e viabilità critica

Il maltempo ha causato gravi allagamenti nei sottovia cittadini, con il Sottovia Duca degli Abruzzi e il sottopasso ferroviario di via Bruno Buozzi che sono stati chiusi al traffico per motivi di sicurezza. Anche altri sottopassi della città presentano criticità al transito e sono attualmente monitorati. Le autorità invitano i cittadini a scegliere percorsi alternativi per evitare ulteriori disagi. Anche il traffico aereo sta subendo diversi rallentamenti con alcuni aerei dirottati a Brindisi.