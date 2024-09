Maltempo nel barese, a Mola di Bari crollano le luminarie della festa patronale a causa del nubifragio

0 Condivisioni acebook Twitter

Il forte temporale che ha colpito il Barese ha causato il crollo delle luminarie a Mola di Bari, vigilia della festa patronale di Maria SS. Addolorata.

Disagi a Mola di Bari e crollo delle luminarie

Un violento nubifragio ha colpito la città di Mola di Bari nel pomeriggio del 5 settembre, causando il crollo delle luminarie installate in piazza XX Settembre in occasione della festa patronale in onore di Maria SS. Addolorata, prevista dal 6 al 9 settembre. Il forte vento e la pioggia intensa hanno reso pericolante la struttura, che è crollata poco prima dell’inizio delle celebrazioni, causando gravi disagi. Fortunatamente, al momento del crollo, non si registrano feriti.

Nubifragio nel Barese: strade allagate e sottopassi chiusi

L’ondata di maltempo ha colpito diverse aree della provincia di Bari, con piogge torrenziali che hanno trasformato le strade in veri e propri fiumi in pochi minuti. A Bari, alcuni sottopassi sono stati chiusi a causa degli allagamenti, mentre il vento forte e la grandine hanno creato ulteriori problemi alla circolazione.