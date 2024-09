Belen, la sua battuta su Stefano De Martino ad Affari Tuoi è al veleno

0 Condivisioni acebook Twitter

Belen Rodriguez commenta con ironia pungente la conduzione di Stefano De Martino ad Affari Tuoi

Il successo di Stefano De Martino ad Affari Tuoi

La terza puntata di Affari Tuoi, condotta da Stefano De Martino, ha ottenuto un risultato straordinario, con oltre 4 milioni di telespettatori e il 25% di share. Il debutto del presentatore napoletano ha superato le aspettative, attirando l’attenzione del pubblico e dei media. Tra i vari commenti, mancava solo quello della sua ex moglie, Belen Rodriguez, che fino a pochi giorni fa aveva evitato di esprimersi. Tuttavia, la showgirl argentina ha rotto il silenzio in modo leggero e scherzoso, rispondendo a un fan che la provocava sul suo possibile ritorno in TV insieme a Stefano.

Il commento di Belen Rodriguez

Un follower di Belen Rodriguez ha scritto sotto uno dei suoi ultimi post: “Vogliamo anche te ad Affari Tuoi”. La risposta di Belen non si è fatta attendere ed è stata piena di ironia: “Non sono stati buon affari”. Questa battuta, seppur pungente, sembra non essere stata percepita come una critica. I rapporti tra i due ex coniugi, infatti, si sono notevolmente rasserenati negli ultimi mesi. Secondo alcune fonti vicine alla coppia, Belen e Stefano avrebbero trovato un nuovo equilibrio, mantenendo un rapporto civile e sereno, anche grazie al loro comune impegno come genitori.

Il futuro di Belen e Stefano

Le tensioni del passato, inclusi i rumors su presunti tradimenti e il caso Alessia Marcuzzi, sembrano ormai lontane. Durante una recente conferenza stampa, lo stesso Stefano De Martino ha confermato che la situazione tra lui e Belen è decisamente migliorata: “Il nostro rapporto com’è adesso? A dire il vero non ci sono problemi e le cose vanno più che bene”. Ha aggiunto che, nonostante la separazione, entrambi sono concentrati sull’essere buoni genitori per il loro figlio. Questo non implica, però, che i due collaboreranno nuovamente sullo stesso progetto televisivo. Belen Rodriguez, infatti, ha in programma di debuttare presto su un nuovo show sul canale Nove.