Steward di Volotea investe donna che attraversava sulle strisce pedonali

Un’anziana è stata investita a Treviso da uno steward di Volotea a causa della scarsa visibilità dovuta al maltempo, riportando ferite moderate.

L’Incidente a Treviso

Nella serata di ieri, giovedì 5 settembre, intorno alle 20, un grave incidente è avvenuto a Treviso in viale Burchiellati, vicino al Varco San Bartolomeo. Una donna di 81 anni stava attraversando le strisce pedonali per recarsi a cena con un’amica, quando è stata travolta da una Renault Kadjar. L’auto, guidata da uno steward della compagnia aerea Volotea, l’ha colpita facendola cadere a terra, dove ha battuto violentemente la testa. Il maltempo e la scarsa visibilità sembrano essere stati fattori determinanti nell’incidente.

Il soccorso immediato

Il giovane steward spagnolo alla guida della vettura si stava dirigendo in aeroporto per il suo turno di lavoro. Dopo l’investimento, si è immediatamente fermato per prestare soccorso alla donna. Ha allertato i soccorsi del Suem e le autorità locali, e ha avvisato la compagnia aerea per riorganizzare i suoi impegni, poiché non avrebbe potuto proseguire con il volo previsto. L’anziana è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Ca’ Foncello, dove i medici hanno riscontrato ferite e traumi di media gravità.

Le condizioni dell’anziana

Attualmente ricoverata al Ca’ Foncello di Treviso, la donna è stata sottoposta a cure mediche per le lesioni subite nell’incidente. Nonostante il forte impatto, le sue condizioni sono stabili e i medici stanno monitorando attentamente l’evoluzione del suo stato di salute. Il maltempo, con la pioggia che riduceva la visibilità, ha certamente contributo al verificarsi dell’incidente.