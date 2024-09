Beatrice Luzzi, sarà lei la nuova opinionista del Grande Fratello 2024

0 Condivisioni acebook Twitter

Beatrice Luzzi sarà la nuova opinionista del Grande Fratello, affiancata da Cesara Buonamici, nella prossima edizione che inizierà il 16 settembre su Canale 5.

Beatrice Luzzi torna al Grande Fratello come opinionista

L’attrice Beatrice Luzzi è stata confermata come nuova opinionista del Grande Fratello 2024. La notizia è stata anticipata da TvBlog e confermata successivamente da Davide Maggio, che ha rivelato il ruolo di Luzzi accanto a Cesara Buonamici. Quest’ultima è stata molto apprezzata dal pubblico nella scorsa edizione del reality e tornerà a rivestire il ruolo di opinionista.

L’annuncio ufficiale dovrebbe arrivare durante la puntata di Verissimo del prossimo sabato, dove Beatrice Luzzi condividerà le sue emozioni su questo nuovo incarico. Si prevede che la presenza della Luzzi aggiunga un tocco personale alla prossima edizione, che come sempre sarà condotta da Alfonso Signorini.

Il cast si arricchisce con i primi tre concorrenti ufficiali

Oltre alla nomina di Beatrice Luzzi come opinionista, sono stati anche svelati i primi tre concorrenti ufficiali del Grande Fratello. Si tratta di Jessica Morlacchi, cantante, Luca Calvani, attore, e le ex protagoniste di “Non è la Rai” Pamela Petrarolo, Ilaria Galassi e Eleonora Cecere. Queste ultime tre gareggeranno come un unico concorrente.

La nuova edizione, che inizierà il 16 settembre, sarà caratterizzata da diverse novità, inclusa una casa rinnovata, e continuerà a includere sia personaggi famosi che partecipanti Nip, ovvero persone comuni non legate al mondo dello spettacolo.