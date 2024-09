Dritto e Rovescio, Del Debbio perde le staffe in diretta contro il suo staff, la sfuriata è imbarazzante

0 Condivisioni acebook Twitter

Il conduttore di Dritto e Rovescio, Paolo Del Debbio, ha attaccato duramente la regia durante una trasmissione, causando un momento di forte tensione.

Durante la puntata di “Dritto e Rovescio” andata in onda il 3 settembre 2024, il conduttore Paolo Del Debbio ha perso la pazienza a causa di problemi tecnici che hanno interrotto la trasmissione. Rivolgendosi direttamente alla regia, ha dichiarato con tono acceso: “Allora, prima che mi incazzi decisamente, lo dico alla regia: non si sente, va bene? Avete voluto l’exploit iniziale a 4 di Sera?”. Non è la prima volta che Del Debbio si lascia andare a sfoghi simili durante le dirette. Il problema audio ha portato il giornalista a minacciare di intervenire personalmente: “L’avete avuto! Quindi regolate, sennò vengo io a quegli attrezzini che vanno su e giù e ci penso io. Mi metto una consolle qui e ci penso da me a tutto. Poi spazzo anche lo studio”.

Episodi passati e precedenti tensioni in studio

Questi scatti d’ira non sono una novità per il conduttore di Rete4. Già nel 2019, durante una puntata dello stesso programma, si era scagliato contro il pubblico, criticandone l’atteggiamento: “Stasera che vi hanno dato? Vi hanno bombato? Mi fate finire di parlare? Vengo giù e vi do una scarica di ceffoni e ve ne accorgete”. Un episodio simile si verificò nel 2021, sempre a “Dritto e Rovescio”, quando Del Debbio attaccò nuovamente la regia per un’inquadratura sbagliata, lamentandosi per la ripresa di un libro in studio. Nonostante questi momenti di tensione, il programma continua ad avere un vasto seguito di telespettatori.