Laura Freddi esclusa da Ballando con le Stelle, lei: “Hanno voluto qualcun altro” e la Bruganelli le risponde a tono

Laura Freddi ha annunciato su Instagram di non partecipare alla prossima edizione di Ballando con le Stelle. Sonia Bruganelli interviene con una battuta.

L’annuncio di Laura Freddi

La showgirl Laura Freddi ha dichiarato di essere stata esclusa dalla prossima edizione di Ballando con le Stelle, attraverso un video pubblicato sul suo profilo Instagram. Insieme al suo agente Nando Moscariello, ha spiegato la situazione: “Ballando con Le Stelle? Non mi hanno preso. Non mi hanno voluto. Tu sei il mio agente, dovresti saperlo tu. Lo farà qualcun altro”. L’annuncio ha sollevato diverse ipotesi tra i fan, che si sono chiesti chi avrebbe preso il suo posto nello show condotto da Milly Carlucci.

Numerosi i commenti sotto il video, in cui i fan si sono mostrati increduli per la mancata partecipazione della Freddi. Tra i messaggi più ricorrenti: “Eri meglio tu di quell’altra”, riferendosi alla possibile sostituta, e “Io ti farei fare la giurata a Ballando”. La Freddi, rispondendo con delle emoticon sorridenti, ha confermato che non prenderà parte al programma.

La replica di Sonia Bruganelli

In seguito all’annuncio della Freddi, l’attenzione dei fan si è rivolta a Sonia Bruganelli, ex moglie di Paolo Bonolis, con cui in passato la showgirl aveva condiviso una storia sentimentale. Alcuni utenti del web hanno ipotizzato che ci fosse lo “zampino” della Bruganelli nella vicenda. In risposta, la Bruganelli ha condiviso un articolo su Instagram con il titolo provocatorio: “C’è lo zampino di Sonia Bruganelli?”. La sua replica, ironica, non si è fatta attendere: “Ma mi fate almeno iniziare? Laura, vuoi dirmi qualcosa?”.