28enne ha un malore, al pronto soccorso le danno un antidolorifico: “Può tornare a casa”, muore poco dopo per un infarto

Francesca Carocci, attrice romana di 28 anni, è deceduta a marzo 2024 a causa di un infarto, dopo essere stata dimessa dall’Aurelia Hospital con un antidolorifico.

Francesca Carocci, attrice 28enne, è morta per un infarto a Roma nel marzo 2024, dopo essere stata dimessa dall’Aurelia Hospital con un semplice antidolorifico. La giovane si era recata al pronto soccorso lamentando forti dolori al petto, ma dopo una serie di esami, tra cui un elettrocardiogramma, è stata rimandata a casa. Due giorni dopo, la situazione è drammaticamente peggiorata: dopo un secondo ricovero, la Carocci ha avuto un attacco cardiaco fatale. L’autopsia ha poi rivelato che soffriva di una patologia cardiaca, mai diagnosticata in precedenza.

Indagini aperte per omicidio colposo

Le circostanze della morte di Francesca Carocci hanno aperto un’inchiesta per omicidio colposo, attualmente contro ignoti. La procura di Roma sta indagando sulle responsabilità mediche legate alla vicenda. Secondo il medico legale Luigi Cipolloni, dalle analisi emergevano segnali chiari di sofferenza cardiaca, come il tracciato dell’elettrocardiogramma e i livelli di troponina elevati. Questi dati avrebbero dovuto far optare i medici per un intervento più approfondito. “Il tracciato dell’Ecg e la troponina alta avrebbero dovuto suggerire ai medici un altro comportamento”, ha dichiarato Cipolloni.

Le indagini continuano per accertare se ci siano state negligenze nella gestione del caso e se una diagnosi più tempestiva avrebbe potuto salvare la vita della giovane attrice.