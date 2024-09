Giulia De Lellis aspramente criticata per commento sulla sua giornata lavorativa, “Figurati se lavoravi in fabbrica!”

0 Condivisioni acebook Twitter

L’influencer Giulia De Lellis, con cinque milioni di follower, è finita al centro di polemiche su Twitter per un commento considerato fuori luogo dopo una giornata di lavoro a Milano.

Il commento contestato

L’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne”, Giulia De Lellis, ha suscitato reazioni contrastanti sui social dopo aver pubblicato su Instagram un video in cui condivideva la sua riflessione al termine di una lunga giornata lavorativa. Nel video, girato fuori dal suo ufficio di Milano, la De Lellis, impeccabilmente truccata e vestita di nero, ha dichiarato: “È veramente assurdo entrare in ufficio con la luce del sole e uscire che è notte”. Aggiungendo: “Mi sono appena resa conto di non essere uscita da tutto il giorno. Neanche ho messo fuori la testa. Ho chiuso la porta che era giorno, la riapro ed è notte”.

Le reazioni sui social

Nonostante il tono innocente del commento, molti utenti di Twitter hanno trovato le parole di De Lellis poco opportune, considerando il contesto di milioni di persone che vivono quotidianamente esperienze simili o più impegnative. La clip è diventata rapidamente virale, alimentando ironia e critiche. Tra i commenti più pungenti, un utente ha scritto: “Giulia De Lellis ha scoperto come vive normalmente una persona che lavora. Piano piano”, mentre un altro ha commentato con sarcasmo: “Incredibile come la Terra non smetta di ruotare intorno al sole mentre lei è in ufficio”. Altri hanno sottolineato la distanza dalla realtà di molte persone, scrivendo: “In ufficio, figurati in fabbrica”.