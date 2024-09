Roma, scooter si scontra contro un furgone, muore sul colpo motociclista 50enne

0 Condivisioni acebook Twitter

Scontro fatale tra un furgone e uno scooter in zona Tomba di Nerone a Roma; il conducente dello scooter è deceduto poco dopo in ospedale.

L’incidente

Questa mattina intorno alle 8, si è verificato un tragico incidente all’incrocio tra via Cassia e via al Sesto Miglio, nella zona Tomba di Nerone a Roma. I veicoli coinvolti sono un furgone Fiat Fiorino e uno scooter Honda SH. Il conducente dello scooter, un uomo italiano di 50 anni, è stato subito trasportato in gravi condizioni all’ospedale San Pietro, dove purtroppo è deceduto poco dopo l’arrivo.

Il conducente del furgone, un italiano di 49 anni, è stato portato all’ospedale Sant’Andrea per gli accertamenti di rito.