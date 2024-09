Jannik Sinner in finale agli US Open: nel 2024 fino ad ora ha guadagnato 8 milioni d’euro

0 Condivisioni acebook Twitter

Jannik Sinner conquista la finale degli US Open, un risultato senza precedenti per il tennis italiano, e punta al vertice della classifica ATP.

Un risultato storico per Sinner e per il tennis italiano

L’italiano Jannik Sinner ha raggiunto la finale degli US Open dopo aver battuto Jack Draper, scrivendo una pagina storica per il tennis del Bel Paese. Mai prima d’ora un tennista italiano era arrivato all’ultimo atto del prestigioso torneo americano, uno dei quattro eventi del Grande Slam. Questo traguardo non solo mette in luce il talento dell’altoatesino, ma lo avvicina anche alla vetta della classifica ATP. Sinner ha già accumulato un montepremi di 7.895.876 euro nel 2024, di cui 1.622.700 euro derivano proprio dalla finale conquistata. Se riuscisse a battere Taylor Fritz nella finale di domenica, il suo guadagno toccherebbe i 3.245.400 euro, portando il totale stagionale a 9.515.576 euro.

Una stagione da incorniciare

Nonostante la mancata partecipazione alle Olimpiadi a causa di una tonsillite, la stagione di Sinner è stata finora straordinaria. È il primo tennista italiano uomo a raggiungere due finali Slam nello stesso anno, avendo già vinto gli Australian Open a gennaio. La sua costanza è stata incredibile: in tutti i tornei giocati, è sempre arrivato almeno ai quarti di finale, un risultato che lo ha proiettato tra i migliori al mondo e che gli permette di puntare con decisione alla vetta del ranking ATP.

Le prospettive per il 2024

Con la possibilità di chiudere il 2024 al primo posto della classifica mondiale, Sinner potrebbe entrare in un ristretto gruppo di 18 tennisti che, dal 1973, hanno occupato la vetta della classifica ATP, tra cui leggende come Bjorn Borg, John McEnroe, Pete Sampras, Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic. Al momento, solo Alexander Zverev e Carlos Alcaraz potrebbero realisticamente minacciare il suo dominio, ma molto dipenderà dalle prestazioni nei prossimi tornei di fine anno: Pechino 500, Shanghai 1000, Parigi Bercy 1000 e le ATP Finals a Torino.