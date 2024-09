Chi è Morgan Riddle: fidanzata di Fritz e influencer seguitissima sui social

0 Condivisioni acebook Twitter

Morgan Riddle, modella e influencer con oltre 365mila follower, è una grande appassionata di sport e non rinuncia mai a mantenersi in forma.

L’amore per lo sport e la vita da influencer

Negli ultimi giorni, una foto pubblicata sul profilo Instagram degli US Open ha suscitato diverse reazioni, soprattutto a causa dei commenti su due ragazze presenti nell’immagine. Una di queste era Morgan Riddle, fidanzata del tennista americano Taylor Fritz. Con un forte seguito social, Morgan è conosciuta per il suo amore per lo sport e per il suo fisico tonico, mantenuto grazie a un’intensa routine di allenamenti, che comprende pilates e sedute in sala pesi. La palestra, come ha raccontato ai suoi follower, è parte integrante del suo stile di vita: “La palestra mi aiuta sia fisicamente che mentalmente, è il mio modo per stare bene”.

Divertente e sempre pronta a condividere la sua vita con i follower, Morgan ha anche rivelato aneddoti curiosi dalla sua quotidianità, come quello in cui in palestra ha incontrato un uomo che parlava così forte da sembrare “un podcast”, distraendola durante tutto l’allenamento.

Un equilibrio tra allenamenti e piaceri della vita

Nonostante la sua dedizione alla palestra, Morgan non si lascia ossessionare dall’aspetto fisico. Di recente, ha condiviso una riflessione sul bilanciamento tra benessere e divertimento: “Ho deciso di prendermi una pausa dagli allenamenti per tre settimane, dando priorità al riposo e al piacere di vivere. Ho preso 5 chili, ma non ho rimpianti. Ho assaporato i migliori bagel e pizza di New York“. Questo suo approccio bilanciato dimostra come riesca a coniugare attività fisica e piaceri della tavola senza rimorsi.

Pur non seguendo una dieta rigida, Morgan cerca di mantenere un’alimentazione equilibrata per l’80% del tempo, lasciandosi però la libertà di gustare le prelibatezze dei posti che visita, specialmente quando è in viaggio per accompagnare il suo fidanzato Taylor Fritz nelle competizioni internazionali.

Oltre il tennis: una passione per tutti gli sport

Morgan Riddle non è solo una supporter appassionata di tennis. Oltre a seguire Taylor Fritz sui circuiti di tutto il mondo, è spesso presente in eventi sportivi di grande rilievo, come il Super Bowl o nei paddock della Formula 1. Sportiva da sempre, riesce a conciliare il suo amore per l’attività fisica con una vita frenetica e piena di impegni. Questo lato poliedrico della sua personalità l’ha resa una figura molto amata e seguita sui social, dove racconta con trasparenza e leggerezza la sua quotidianità.