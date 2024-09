Luca Carboni racconta la sua battaglia contro il tumore: “Uno choc inaspettato, ma ho combattuto”

0 Condivisioni acebook Twitter

Il cantautore bolognese Luca Carboni si apre con Walter Veltroni e racconta il difficile percorso contro il tumore al polmone che ha affrontato negli ultimi due anni.

La diagnosi: “Uno choc inaspettato”

Nel marzo del 2022, Luca Carboni scopre di avere un tumore al polmone. “Un po’ di tosse che non passava, poi una lastra. Uno choc”, racconta il cantautore in un’intervista al Corriere della Sera.

Da quel momento, Carboni decide di staccarsi dai social e concentrarsi sulla sua salute, convinto di avere poco tempo a disposizione. “Ho pensato alla morte per la prima volta come a una possibilità concreta”, confessa.

Il cantautore era in piena fase creativa, stava lavorando a un nuovo album e pianificando un tour. Ma la diagnosi ha cambiato tutto: “In pochi minuti, sono passato dalla scelta dei brani alla scelta delle terapie”. Il tumore, di grandi dimensioni e difficile da operare, ha portato Carboni ad affrontare una pesante chemioterapia.

La guarigione e la rinascita artistica

Fortunatamente, la cura ha funzionato. Il tumore si è ridotto e ad agosto dello stesso anno, Carboni è riuscito a sottoporsi all’operazione.

“Per fortuna non c’erano metastasi”, aggiunge. Dopo l’intervento, ha continuato con l’immunoterapia e oggi, a distanza di due anni, può dirsi tecnicamente guarito, pur sapendo che con malattie come questa, la parola “guarigione” resta fragile.

Durante il periodo di cure, Carboni non si è mai arreso.

“Non mi sono piegato alla disperazione”, afferma, trovando forza nella natura e nel legame con la vita. Ha smesso di fumare e ha camminato molto sugli Appennini, cercando paesaggi che potessero rafforzare il suo rapporto con la vita.

Il ritorno alla musica e alla vita pubblica

Ora, Luca Carboni è pronto a tornare. Il suo rientro nel mondo avverrà a novembre, con una mostra a Bologna curata da Luca Beatrice.

La mostra includerà quadri, disegni e appunti dei suoi album, in coincidenza con il 40º anniversario dal suo primo disco.

Ma non è tutto: il cantautore ha già in mente di riprendere il lavoro sulle canzoni che stava registrando prima della diagnosi e ha in programma un nuovo tour. “L’ultimo tour è stato nel 2019, ho bisogno di ritrovare il contatto con il pubblico, che mi ha dato la forza di contrastare la malattia”.

Alla domanda di Veltroni su tre frasi che rappresentano la sua musica, Carboni risponde con tre sue celebri canzoni: “Luca è a casa che sta male”, “Ci vuole un fisico bestiale” e “Questa vita è bellissima anche se talvolta ci tira giù”. E conclude con un desiderio: “La prima canzone che farò sarà Primavera. Mi piacerebbe che la prima data fosse a Bologna, la mia città”.