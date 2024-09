Bari, Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII, il dolore per la morte a 6 mesi di Valentina, “Resterà per sempre nei nostri cuori”

43 Condivisioni acebook Twitter

La piccola Valentina Salcuni, di Mattinata, è deceduta all’ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari a causa di una rara malattia genetica.

L’aggravarsi delle condizioni e il ricovero d’urgenza

Valentina Salcuni, una bambina di appena 6 mesi di Mattinata, è morta all’ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari dopo una lunga battaglia contro una rara malattia genetica. La notizia della sua scomparsa è stata diffusa sui social da Jole Figurella, un’operatrice sanitaria che ha voluto rendere omaggio alla piccola.

Lo scorso luglio, Valentina era stata trasportata d’urgenza in elisoccorso a Bari a seguito dell’aggravarsi delle sue condizioni di salute.

Febbre alta e convulsioni continue avevano allertato i medici, che avevano diagnosticato una rara malattia genetica. Nonostante i tentativi di cura e il ricovero immediato, le sue condizioni si sono ulteriormente deteriorate.

L’addio sui social

A dare notizia del tragico evento è stata proprio Jole Figurella su Facebook, esprimendo il proprio dolore e cordoglio: “È con grande dolore che condivido questa triste notizia – ha scritto – la piccola Valentina, trasportata all’ospedale Giovanni XXIII in elisoccorso, oggi è salita in cielo. Lascia che Dio ti accolga a braccia aperte, piccolo angelo. Resterai sempre nei nostri cuori e nelle nostre preghiere, per sempre”.

Le parole della donna hanno commosso molti, testimoniando la sofferenza per la perdita di una vita così giovane.