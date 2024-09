Tony Effe e Giulia De Lellis non si nascondono più, la prima foto di coppia su Instagram “Un’estate bellissima”

16 Condivisioni acebook Twitter

Il rapper Tony Effe e l’influencer Giulia De Lellis confermano la loro relazione pubblicamente con una foto su Instagram, dopo mesi di indiscrezioni.

Una nuova coppia: la foto di Tony Effe e Giulia De Lellis su Instagram

Dopo mesi di rumors e indiscrezioni, Tony Effe e Giulia De Lellis non si nascondono più. Il rapper ha condiviso nelle ultime ore una serie di foto su Instagram, tra cui la prima immagine che lo ritrae insieme alla celebre influencer. Lo scatto fa parte di una raccolta di foto estive pubblicate da Tony Effe, accompagnata dalle parole: “È stata un’estate bellissima, vi ringrazio tutti. Ora si torna a lavoro, ci vediamo ad ottobre a Roma e Milano per i miei primi palazzetti”.

Tra le immagini, una in particolare ha catturato l’attenzione dei fan: Tony Effe e Giulia De Lellis in macchina insieme, confermando di fatto la relazione di cui si parlava da mesi. Nei commenti al post si notano le interazioni di diversi personaggi famosi come Belen Rodriguez, Gazzelle, Emma Marrone, Gaia Gozzi e Ignazio Moser, mentre Giulia ha scelto di manifestare la sua presenza con un semplice like.

La convivenza e la dichiarazione di Giulia De Lellis

Le prime voci sulla storia tra i due erano iniziate a circolare quest’estate, ma la conferma ufficiale è arrivata solo il 6 settembre, quando Giulia De Lellis ha dichiarato in un’intervista di non essere più single. “Adesso anche in quell’ambito ho ripreso a respirare, il mio cuore è leggero, e forse non è neanche più troppo solo”, ha rivelato l’influencer.

Il settimanale Nuovo ha inoltre riportato che la coppia avrebbe già deciso di convivere a Milano, nella casa di Giulia, con Tony Effe che avrebbe già le chiavi dell’abitazione. Le foto dei due, immortalati per le strade di Milano e durante le loro vacanze in Puglia, hanno rafforzato ulteriormente le indiscrezioni che circolavano già da tempo.