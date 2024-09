Le immagini di Sinner che arrivano dritte al cuore, la dedica alla zia malata e poi le lacrime del vincitore degli Us Open 2024

Jannik Sinner vince il secondo Slam del 2024 superando Taylor Fritz in una finale dominata e commuove tutti con una dedica speciale alla zia malata.

Jannik Sinner, numero uno del mondo, ha conquistato il suo secondo Slam del 2024, trionfando agli US Open contro Taylor Fritz.

La finale è stata a senso unico: Sinner ha dominato l’incontro, chiudendo il match con un netto 3 set a 0.

Il successo, che arriva dopo un periodo complesso, conferma l’italiano come il giocatore da battere in questa stagione, con ben sei tornei vinti, di cui due del Grande Slam.

Dopo il match, Sinner ha abbracciato il suo staff e la fidanzata, Anna Kalinskaya, visibilmente emozionato per il traguardo raggiunto.

Durante la premiazione, il campione azzurro ha voluto elogiare il suo avversario, riconoscendo il valore di Fritz: “So quanto lavoro hai fatto, faccio i complimenti a te e al tuo team. È davvero bello vederti in palcoscenici come questo. Sono sicuro che giocherai altre finali”.

Il momento più toccante è arrivato quando Sinner ha preso la parola per parlare del periodo difficile vissuto fuori dal campo e ha dedicato il suo trionfo a una persona speciale: la zia, che sta affrontando problemi di salute.

“Questo titolo per me vuol dire tantissimo. L’ultimo periodo non è stato facile. Il mio team mi ha sostenuto ogni giorno, mi è stato vicino. Amo il tennis. Mi sono allenato tanto, ma oltre il campo c’è una vita. Voglio dedicare il titolo a mia zia, che non so quanto ancora sarà nella mia vita. Auguro a tutti la salute”, ha dichiarato quasi in lacrime il campione italiano.