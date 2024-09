Napoli piange il noto cantante neomelodico Carmine Diamante, morto folgorato a 35 anni

La comunità musicale piange la tragica scomparsa di Carmine Diamante, 35 anni, deceduto in un incidente domestico a Castel Volturno.

La musica neomelodica è in lutto per la morte di Carmine Diamante, 35 anni, cantante originario di Ponticelli, quartiere orientale di Napoli.

L’artista, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe rimasto vittima di un incidente domestico mentre si trovava nella casa della madre a Castel Volturno, in provincia di Caserta. Pare che Diamante sia stato folgorato, ma le circostanze esatte sono ancora in fase di accertamento.

Nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorsi, per il giovane cantante non c’è stato nulla da fare.

Diamante, sposato e padre di due bambini, era molto attivo sui social media, soprattutto su TikTok e Instagram, dove contava numerosi fan.

La sua morte improvvisa ha scosso profondamente la comunità musicale e i suoi seguaci. Molti messaggi di cordoglio stanno arrivando alla famiglia nelle ultime ore. Un amico, Pasquale, ha scritto:

“Non è possibile morire così giovane… Carmine Diamante ora farai cantare gli angeli del paradiso”. Anche Ely, una fan, ha espresso il suo dolore: “Avevi una vita davanti come artista, come marito… un dolore immenso che non si può dimenticare.”