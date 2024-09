Verissimo, Heather Parisi durissima con Francesca Fagnani, “Vuole metterti in difficoltà, domande invadenti”

0 Condivisioni acebook Twitter

Heather Parisi, ospite di Verissimo, esprime il suo disappunto per l’intervista di Francesca Fagnani dello scorso anno a Belve, accusandola di essere stata invadente.

Critiche all’intervista su Belve

Durante l’intervista a Verissimo con Silvia Toffanin, la ballerina e coreografa Heather Parisi ha lanciato un attacco indiretto a Francesca Fagnani, giornalista che l’aveva intervistata lo scorso anno a Belve. Parisi ha espresso disappunto per lo stile d’intervista di Fagnani, senza mai farne il nome. “L’anno scorso ho fatto un’intervista con una giornalista che insisteva e mi chiedeva in continuazione. Faceva delle domande estremamente invadenti”, ha detto Parisi, riferendosi alle domande su Jacqueline Luna Di Giacomo, figlia della showgirl e compagna del cantautore Ultimo. Queste domande, secondo Parisi, hanno portato a tensioni pubbliche, incluse le dichiarazioni della figlia.

Parisi e la gestione della situazione

Parisi ha continuato il suo sfogo, attribuendo all’intervista la responsabilità degli attacchi ricevuti successivamente. “Avevo davanti a me una persona che sembrava volesse capire quello che io volevo dire, ma faceva di tutto per mettermi in difficoltà”, ha spiegato, aggiungendo che l’intervistatrice non voleva che lei fosse serena durante l’incontro. Parisi ha anche spiegato che, a causa della pressione ricevuta, ha evitato di rispondere in modo dettagliato alle domande, il che ha portato altri a definirla “bugiarda”.

La reazione di Jacqueline Luna Di Giacomo

Le tensioni tra Parisi e la figlia Jacqueline Luna Di Giacomo sono emerse proprio durante l’intervista a Belve. Quando Francesca Fagnani le fece notare il legame della figlia con il famoso cantante Ultimo, Parisi rispose: “Suocera di chi? Non so di cosa stai parlando”. La risposta di Jacqueline non tardò ad arrivare: “Non vedo mia madre da 10 anni. Dunque mi dissocio da qualunque cosa sia stata detta”, sottolineando il distacco tra lei e la madre.