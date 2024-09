Kate Middleton parla del suo percorso contro il cancro: “La chemioterapia è finita, ma il viaggio verso la guarigione è lungo”

0 Condivisioni acebook Twitter

La principessa del Galles, Kate Middleton, ha condiviso un messaggio personale su Instagram, raccontando il suo difficile percorso contro il cancro. La chemioterapia è terminata, ma il recupero sarà ancora lungo e delicato.

Le difficoltà degli ultimi nove mesi

In un toccante videomessaggio pubblicato sul profilo Instagram ufficiale della famiglia reale, Kate Middleton ha parlato apertamente della sua lotta contro il cancro, rivelando le sfide affrontate negli ultimi nove mesi. “Mentre l’estate volge al termine, non posso dirvi quale sollievo sia aver finalmente completato il mio trattamento chemioterapico”, esordisce la principessa. Ha descritto questo periodo come incredibilmente difficile per la sua famiglia, raccontando di aver dovuto affrontare un percorso “complesso, spaventoso e imprevedibile”.

Il video, accompagnato da immagini private della famiglia, mostra l’unione e la speranza che hanno caratterizzato questo periodo difficile. Kate ha sottolineato quanto questo percorso abbia fatto riflettere lei e William sulle cose semplici della vita: “Questo periodo ha soprattutto ricordato a me e William di riflettere ed essere grati per le cose semplici ma importanti della vita, che molti di noi spesso danno per scontate”.

Un cammino ancora lungo verso la guarigione

Nonostante la fine della chemioterapia, Kate Middleton ha chiarito che il suo percorso non è concluso. “Anche se ho finito la chemioterapia, il mio percorso verso la guarigione e il pieno recupero è lungo”, ha dichiarato, spiegando che i prossimi mesi saranno cruciali. Ha espresso il desiderio di tornare gradualmente agli impegni pubblici, pur consapevole di dover affrontare ogni giorno con cautela. Tuttavia, la principessa ha concluso con un messaggio di speranza: “Entro in questa nuova fase di ripresa con un rinnovato senso di speranza e apprezzamento per la vita”.